В Шиловском районе «ВАЗ» превратился в груду металла после столкновения с «ГАЗелью»
ДТП произошло на 166 километре дороги «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород». 30-летний житель Шиловского района на «ВАЗ» не справился с управлением и столкнулся с «ГАЗелью», за рулем которой был 38-летний рязанец.
В воскресенье, 3 октября, в Шиловском районе столкнулись «ВАЗ» и «ГАЗель». Об этом
ДТП произошло на 166 километре дороги «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород». 30-летний житель Шиловского района на «ВАЗ» не справился с управлением и столкнулся с «ГАЗелью», за рулем которой был 38-летний рязанец.
Водителя «ВАЗа» госпитализировали. Проводится проверка, обстоятельства ДТП уточняются.