В Шилове пьяный водитель сбил женщину на пешеходном переходе
Потерпевшей оказали медпомощь. Водителя задержали сотрудники Росгвардии и передали его полицейским.
В Шилове пьяный водитель сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Авария произошла в субботу, 2 октября, на улице Советской. 43-летний местный житель на «ВАЗ-2110» сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Потерпевшей оказали медпомощь.
Водителя задержали сотрудники Росгвардии и передали его полицейским.
Выяснилось, что мужчина управлял транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения.