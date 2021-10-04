В Сасовском районе задержали пьяного водителя на «ВАЗе»
Экипаж ДПС потребовал водителя автомобиля «ВАЗ» остановиться. При общении с водителем полиция обнаружила, что от мужчины пахнет алкоголем, он неуверенно ходит, у него покраснело лицо.
В селе Мыс Доброй Надежды Сасовского района поймали пьяного водителя. Об этом сообщила
Экипаж ДПС потребовал водителя автомобиля «ВАЗ» остановиться. При общении с водителем полиция обнаружила, что от мужчины пахнет алкоголем, он неуверенно ходит, у него покраснело лицо.
Медосвидетельствование показало 1,251 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Мужчине запретили пользоваться автомобилем. Ему грозит штраф размеров 30 тысяч рублей и лишение «прав» на срок до двух лет.