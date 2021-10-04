В Рязанской области за сутки от коронавируса умерли девять человек

Об этом в понедельник, 4 августа, сообщили в федеральном оперштабе.

В Рязанской области за сутки от коронавируса умерли девять человек. Об этом в понедельник, 4 августа, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего с начала пандемии умерли 1 139 рязанцев. За сутки зафиксировано 140 новых случаев заражения, всего — 42 865. Выздоровели за сутки — 127 человек, всего — 39 183.

В России за сутки зарегистрировано 25 781 новый случай заболевания, всего — 7 612 317. Выздоровели за сутки — 14 526 человек, всего — 6 740 491. Умерли за сутки 883 человека, всего — 210 801.