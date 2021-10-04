В Рязани задержали мужчину, разыскиваемого за кражу в другом регионе
24-летнего ранее судимого гражданина остановили для проверки документов на улице Маяковского. Выяснилось, что его объявили в розыск в Липецке за кражу. Он скрывался в Рязани.
В Рязани задержали мужчину, которого разыскивали за кражу в Липецке. Об этом сообщила
24-летнего ранее судимого гражданина остановили для проверки документов на улице Маяковского. Выяснилось, что его объявили в розыск в Липецке за кражу. Он скрывался в Рязани.
Полиция доставила молодого человека в отдел. Его передадут инициаторам розыска.