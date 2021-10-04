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В Рязани скончался ветеран Великой Отечественной войны Борис Маслов
Борис Маслов родился 20 декабря 1922 года в Рязани. Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. В 1943 году после окончания 2-й Московской спецшколы партизанского движения воевал в тылу врага на территории Ленинградской области в составе 2-й Ленинградской партизанской бригады в качестве минера-подрывника.

В воскресенье, 3 октября, скончался ветеран органов прокуратуры, участник Великой Отечественной войны Борис Маслов. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Борис Маслов родился 20 декабря 1922 года в Рязани. Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. В 1943 году после окончания 2-й Московской спецшколы партизанского движения воевал в тылу врага на территории Ленинградской области в составе 2-й Ленинградской партизанской бригады в качестве минера-подрывника.

Он был тяжело ранен, но остался в расположении бригады. В 1944 году после прорыва блокады его эвакуировали в госпиталь. После выписки служил в Красной Армии до завершения войны.

Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За оборону Ленинграда» и другими.

С 1952 года работал в органах прокуратуры Рязанской области, где трудился более 12 лет. В 1964 году уволился и перешел на другую работу.

Коллектив прокуратуры Рязанской области выразил соболезнования родным и близким Бориса Маслова.