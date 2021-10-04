В Роспотребнадзоре отчитались о заболеваемости ОРВИ и гриппом в Рязанской области
По Рязани эпидемический порог превысил 22%. Преимущественно болели дети до 14 лет. Случаи гриппа не зарегистрировали.
На неделе с 27 сентября по 3 октября в Рязанской области уровень заболеваемости ОРВИ превысил эпидемический порог на 13%. Об этом
По Рязани эпидемический порог превысил 22%. Преимущественно болели дети до 14 лет. Случаи гриппа не зарегистрировали.
Отмечается, что в регионе продолжается вакцинация от гриппа.