В Роспотребнадзоре опровергли информацию об отмене массовых мероприятий
Решение о возможности проведения массовых мероприятий принимают главы регионов исходя из эпидемиологической ситуации.
В Роспотребнадзоре опровергли информацию об отмене массовых мероприятий. Об этом
В ведомстве разъяснили порядок проведения массовых мероприятий в России. В пресс-релизе сообщили, что решение о возможности проведения массовых мероприятий принимают главы регионов исходя из эпидемиологической ситуации. Они основываются на постановлении главного санитарного врача России от 7 июля 2021 года.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что никаких дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий в стране не вводилось.
Ранее глава ведомства Анна Попова заявила, что массовые мероприятия отменены по всей стране.