В Михайловском районе мужчина оформил кредит на приятеля

Мужчина получил сообщение о кредите на 95 тысяч рублей и переводе этих денег на неизвестный счет. Об этих операциях он ничего не знал

В Михайловском районе задержали мужчину, который украл деньги с банковского счета 39-летнего жителя поселка Змеинка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Мужчина получил сообщение о кредите на 95 тысяч рублей и переводе этих денег на неизвестный счет. Об этих операциях он ничего не знал. Оперативники выяснили, что накануне у него было застолье с приятелем. В какой-то момент мужчина заснул. Когда проснулся, гостя уже не было.

Полиция установила, что деньги похитил 28-летний рецидивист. Он заметил, что приятель задремал и решил забрать телефон. С помощью смартфона он одобрил кредит. Когда деньги пришли, он перевел их на свою карту, а утром обналичил часть средств.

«По его словам, он понимал, что приятель сможет догадаться о том, кто сделал эти операции, но злоумышленник надеялся — из-за понятий знакомой ему чести, принятой в криминальных кругах, пострадавший не будет обращаться в полицию, а там они сами как-нибудь разберутся», — рассказали в полиции.