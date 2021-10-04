В международную неделю письма рязанцы смогут украсить почтовые отправления праздничным штемпелем

Поставить оттиск памятным штемпелем можно в центральном отделении почтовой связи Рязани.

Международная неделя письма отмечается во всем мире в течение недели, на которую приходится 9 октября — Всемирный день почты. В этом году она проходит с 4 по 10 октября.

Праздник входит в систему всемирных и международных дней ООН. В этот день в 1874 году был создан всемирный почтовый союз, одной из 22 стран-основательниц которого стала Россия. Сегодня в союз входят почтовые администрации из 192 стран мира. «Почта России» является членом совета почтовой эксплуатации союза.

«Международная почта говорит на 6 800 языках. Почтовые отделения есть в самых отдаленных регионах мира — от тихоокеанских островов до Северного полюса», — рассказали в «Почте России».

К международной неделе письма «Почта России» выпустила конверты с тематическим оформлением. В течение недели рязанцы смогут украсить почтовую корреспонденцию памятным переводным штемпелем «Международная неделя письма».

Поставить оттиск памятным штемпелем можно в центральном отделении почтовой связи Рязани 390000 по адресу: Рязань, улица Почтовая, дом № 49. В «Почте России» отметили, что конверты с оттиском спецштемпеля станут памятным сувениром, а для филателистов — приятным пополнением коллекции.

Также в центральном почтовом отделении будет проходить выставка конвертов и карточек местной тематики, изданных к памятным датам земляков и историческим событиям рязанщины, и погашенных специальными штемпелями первого дня гашения.

Справка

УФПС Рязанской области оказывает услуги почтовой связи на всей территории области, включая все города и сельские населенные пункты. Включает в себя 10 почтамтов, 554 отделения почтовой связи, в которых работают 3,2 тысячи сотрудников, из которых 1,6 тысячи — почтальоны.