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В мэрии рассказали, когда дадут отопление в доме на улице Дзержинского
Управляющая компания ООО «Зеленая роща» осуществляет переврезку отопления. Работы планируют завершить в ближайшее время.

В понедельник, 5 октября, в пресс-службе городской администрации сообщили, что ремонтные работы по восстановлению отопления в доме № 59 корпус 3 по улице Дзержинского продолжаются. Управляющая компания ООО «Зеленая роща» осуществляет переврезку отопления. Работы планируют завершить в ближайшее время.

Также в мэрии рассказали, что в доме № 4 по улице Черновицкой, в котором летом загорелась крыша, отопление дали в выходные, а горячую воду должны дать в понедельник, 5 октября.

Напомним, ранее жители дома по улице Дзержинского жаловались на отсутствие отопления. Мэрия сообщила, что 28 сентября подачу тепла восстановили, но жильцы опровергли информацию. 2 октября рязанцы сообщили, что тепло в доме до сих пор не появилось.