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В Дягилеве рецидивист два раза обокрал один и тот же автомобиль
Часть похищенного он успел продать, а деньги потратить на синтетические наркотики. Уголовные дела возбудили по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

В Дягилеве рецидивист два раза обокрал один и тот же автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился 40 -летний рязанец и рассказал, что его машину на улице Белякова взломали и украли мотоблок. Замок на двери автомобиля сломали.

На следующее утро выяснилось, что из этого же автомобиля пропал электроинструмент. Владелец рассказал, что починил личинку замка и вечером запер машину, оставив в ней инструмент для работы.

Полицейские опросили местных жителей и нашли рязанца, которому предлагали купить мотоблок, похожий на украденный. Личность «продавца» установили. Им оказался 47-летний житель Рязани, неоднократно судимый за кражи и убийство. Выяснилось, что мужчина скрывается от полиции — дома не появляется, со старыми знакомыми не контактирует.

Оперативники нашли и задержали злоумышленника. Часть похищенного он успел продать, а деньги потратить на синтетические наркотики.

Уголовные дела возбудили по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.