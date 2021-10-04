В ДТП под Саратовом погибли двое взрослых и ребенок
В, воскресенье, 3 октября, на автодороге Р-22 в Балашовском районе водитель на Toyota выехал на встречку и врезался в Hyundai. В ДТП погибли 40-летний водитель, а также двое пассажиров из Hyundai (36-летняя женщина и 4-летняя девочка).
В ДТП под Саратовом погибли двое взрослых и ребенок. Об этом сообщает сайт местного СК.
В, воскресенье, 3 октября, на автодороге Р-22 в Балашовском районе водитель на Toyota выехал на встречку и врезался в Hyundai. В ДТП погибли 40-летний водитель, а также двое пассажиров из Hyundai (36-летняя женщина и 4-летняя девочка).
В отношении 57-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Водитель автомобиля Toyota задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения.