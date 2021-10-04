В 67 рязанских школах введен карантин из-за коронавируса
В оперштабе отметили, что ситуация находится на контроле регионального управления Роспотребнадзора.
В 67 рязанских школах введен карантин из-за коронавируса. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщили в оперштабе.
Из-за регистрации случаев заболевания коронавирусом противоэпидемические мероприятия проводят в 96 образовательных учреждениях — 15 детских садах, 67 школах, 6 ссузах и 6 вузах.
В оперштабе отметили, что ситуация находится на контроле регионального управления Роспотребнадзора.