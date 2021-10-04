Умер доцент РГУ Алексей Пунякин
Заведующий кафедрой теории и методики физического воспитания и спортивных дисциплин умер на 63-м году жизни в воскресенье, 3 октября.
Умер доцент РГУ Алексей Пунякин. Об этом сообщили в региональном минспорте.
В воскресенье, 3 октября, на 63-м году жизни умер заведующий кафедрой теории и методики физического воспитания и спортивных дисциплин, кандидат биологических наук, доцент Алексей Пунякин.
Алексей Пунякин был мастером спорта по легкой атлетике, входил в состав сборной СССР. Был награжден знаком «Отличник физической культуры и спорта РФ».
Он возглавлял кафедру с 2009 года.