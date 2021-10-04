Собянин допустил ужесточение ограничений из-за ситуации с COVID-19
«Дальше будем контролировать ситуацию и принимать необходимые меры в случае ухудшения данной ситуации», — сказал Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы могут ужесточить меры в случае ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом передает
«Дальше будем контролировать ситуацию и принимать необходимые меры в случае ухудшения данной ситуации», — сказал Собянин.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России отменены все массовые мероприятия из-за ситуации с коронавирусом.