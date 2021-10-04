Синоптик рассказал, сколько продлится «золотая осень» в Центральной России
Солнечная и почти безветренная погода продержится на европейской части России до конца рабочей недели, 8 октября.
Синоптик рассказал, сколько продлится «золотая осень» в Центральной России. Об этом
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что солнечная и почти безветренная погода продержится на европейской части России до конца рабочей недели, 8 октября.
По словам синоптика, возможна небольшая облачность, с малым слоем облаков на большой высоте.
«Но будет много солнца. Золотая осень и только. Именно во всем центральном округе», — добавил Вильфанд.
Также в ближайшие дни ожидается высокое атмосферное давление 762-764 миллиметров ртутного столба. Направление ветра будет меняться с юго-восточного на южный и юго-западный.
Ранее сообщалось, что «золотая осень» закончится в ЦФО 5 октября.