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Синоптик рассказал, сколько продлится «золотая осень» в Центральной России
Солнечная и почти безветренная погода продержится на европейской части России до конца рабочей недели, 8 октября.

Синоптик рассказал, сколько продлится «золотая осень» в Центральной России. Об этом пишет РИА Новости.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что солнечная и почти безветренная погода продержится на европейской части России до конца рабочей недели, 8 октября.

По словам синоптика, возможна небольшая облачность, с малым слоем облаков на большой высоте.

«Но будет много солнца. Золотая осень и только. Именно во всем центральном округе», — добавил Вильфанд.

Также в ближайшие дни ожидается высокое атмосферное давление 762-764 миллиметров ртутного столба. Направление ветра будет меняться с юго-восточного на южный и юго-западный.

Ранее сообщалось, что «золотая осень» закончится в ЦФО 5 октября.