Рязанская НПК организовала для воспитанников школы-интерната поход в кино

Для безопасности воспитанников на сеансы их доставили на автобусах нефтезавода.

Первичная профсоюзная организация Рязанской нефтеперерабатывающей компании Нефтегазстройпрофсоюза России организовала для воспитанников школы-интерната имени Полетаева поход в кино. Более 400 детей смогли посетить кинотеатр и посмотреть фильмы. Для безопасности воспитанников на сеансы их доставили на автобусах нефтезавода. Поход в кино стал одним из лучших подарков для школьников в преддверии осенних каникул. Кроме того, председатель профсоюзной организации РНПК Александр Макаров по просьбе школьников передал в дар от трудового коллектива баскетбольные кольца, футбольные мячи и фотоаппарат.

В школе-интернате проживают и обучаются 402 воспитанника, это дети-сироты, дети из малообеспеченных семей и находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Организация похода в кино для детей — очередное мероприятие нефтезавода в рамках реализации политики социальной ответственности бизнеса. Это не первая акция взаимодействия со школой-интернатом, последние несколько лет коллектив завода передает воспитанникам подарки на Новый год.