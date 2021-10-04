Рязань в «Архиве Пандоры» представил двоюродный племянник президента Путина

Бывший рязанский чиновник, чьи имя тоже упомянуто в документах «Архива Пандоры» — двоюродный племянник президента России. Роман Путин по крайней мере до 2013 года был бенефициаром «Infinite Capital Corp.», зарегистрированной на Сейшельских островах и представлявшей юридические услуги в сфере инвестиций.

В самых обсуждаемых в мире документах, опубликованных 3 октября международным консорциумом журналистов-расследователей, упоминается бывший чиновник администрации Рязани Роман Путин. Он подается там как бенефициар компании, зарегистрированной на Сейшельских островах.

Массив из 12 миллионов документов, принадлежащие 14 финансовым компаниям из разных стран, работающим в офшорных зонах, называют неофициально «Архивом Пандоры» по имени древнегреческой героини несчастья. В зонах без налогов обнаружились следы 35 бывших и ныне действующих глав государств и правительств — например, президенты Чили, Габона, Кении, Черногории, Украины, король Иордании, а также 400 официальных лиц из почти 100 стран.

Бывший рязанский чиновник, чьи имя тоже упомянуто в документах «Архива Пандоры» — двоюродный племянник президента России. Роман Путин по крайней мере до 2013 года был бенефициаром «Infinite Capital Corp.», зарегистрированной на Сейшельских островах и представлявшей юридические услуги в сфере инвестиций. Уставной капитал фирмы составлял 100 тысяч долларов. Планировалось, что она будет заниматься инвестициями в бизнес-авиацию нового поколения. Однако в 2012 году в России был провозглашен курс на «деофшоризацию» — и в 2013 году его родственник потерял связь с упомянутой «Infinite Capital Corp.».

Судя по интернет-сайту, эта компания существует и в наши дни. Она консультирует по вопросам инвестиций — в основном, по теме вложений в криптовалюты.

Роман Путин, сын двоюродного брата главы российского государства Игоря Путина, родился в Рязани. Окончив военное училище, он в начале 2000-х годов работал в рязанском филиале федеральной компании мобильной связи, а затем в управлении административно-технического контроля городской администрации. С 2011 года он стал московским предпринимателем и производил гирокоптеры, а в 2020 году возглавил одну из небольших российских политических партий «Народ против коррупции».