Путин учредил в России День отца
Указ устанавливает, что День отца будет ежегодно отмечаться в третье воскресенье октября. Праздник вводится для укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей.
Президент Владимир Путин постановил ежегодно отмечать в России День отца. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Указ устанавливает, что День отца будет ежегодно отмечаться в третье воскресенье октября. Праздник вводится для укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей.