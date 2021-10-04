Путин назначил новых губернаторов Тамбовской и Владимирской областей
Во Владимирской области временно исполняющим обязанности губернатора назначен Александр Авдеев, в Тамбовской — бывший замглавы Минстроя Максим Егоров.
Путин назначил новых губернаторов в Тамбовской и Владимирской областях. Об этом
Владимир Путин подписал указ о назначении новых глав регионов. Во Владимирской области временно исполняющим обязанности губернатора назначен Александр Авдеев. Последние пять лет Авдеев был депутатом Госдумы от «Единой России», до этого занимал посты заместителя губернатора Калужской области и мэра Обнинска.
Его предшественник Владимир Сипягин продолжит работу в Госдуме.
Путин освободил от занимаемой должности губернатора Тамбовской области Александра Никитина. Его место займет бывший замглавы Минстроя Максим Егоров. Никитин ранее отказался от депутатского мандата.