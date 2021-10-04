Против экс-мэра Владивостока возбудили уголовное дело
Бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка подозревают во взяточничестве.
Против экс-мэра Владивостока возбудили уголовное дело. Об этом
Олега Гуменюка подозревают во взяточничестве. По версии следствия, в период с 2019 по 2021 год Гуменюк регулярно получал взятки от руководства МУПВ «Некрополь» и через посредников за общее покровительство при оказании похоронных услуг. Общая сумма полученных им денег более 19,5 млн рублей. Гуменюка задержали.
Олег Гуменюк был мэром Владивостока с 2019 года. 18 мая 2021 года от ушел в отставку после осмотра городских объектов вице-премьером Юрием Трутневым и губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
Фото сайт администрации Владивостока