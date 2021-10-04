Под Рязанью легковушка насмерть сбила женщину
В Болошневе Рязанского района 25-летний житель села Наумово на «ВАЗе» сбил 53-летнюю местную жительницу.
Под Рязанью легковушка насмерть сбила женщину. Об этом
Авария произошла в пятницу, 1 октября, в 19:10 в Болошневе Рязанского района. 25-летний житель села Наумово на «ВАЗе» сбил 53-летнюю местную жительницу. Женщина переходила дорогу не по пешеходному переходу.
От полученных травм она умерла на месте ДТП. Проводится проверка, утоняются обстоятельства аварии.