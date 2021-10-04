Открывать сезон НХЛ в Рязани приехал легендарный вратарь Владимир Мышкин

В воскресенье, 3 октября, в рязанском дворце спорта «Олимпийский» открылся новый, уже 11-й по счету сезон регионального этапа Ночной хоккейной лиги.

В воскресенье, 3 октября, в рязанском дворце спорта «Олимпийский» открылся новый, уже 11-й по счету сезон регионального этапа Ночной хоккейной лиги.

На открытие прибыл один из руководителей всероссийской НХЛ, легендарный вратарь советской сборной Владимир Мышкин. Он не скрывал, что Рязань в России уже давно по праву называют «столицей любительского хоккея» — именно здесь за 10 лет быстрее всего выросло количество принимающих участие в играх спортсменов и команд.

«Очень приятно, что популяризацией нашей игры у вас в регионе занимается Олег Смирнов, который все свои знания и опыт руководителя отдает для применения на этом благородном поприще», — поблагодарил Мышкин представителя НХЛ в Рязанской области.

В 414 играх, которые пройдут на ледовых аренах Рязани с сентября по март, примет участие уже 42 команды — раньше их было 29. Они объединены в три дивизиона, проводящих отдельные турниры: «Любитель 40+", «Любитель 50+" и «Лига надежды», которая разделена на две части по уровню подготовке участников. Зрелище увидят около 20 тысяч болельщиков.

«Как мужчина проходит путь от простого владельца коньков до хоккеиста? — задался вопросом Олег Смирнов. — Сначала просто учится кататься. Потом ему хочется показать друзьям, что он умеет. Появляется клюшка и шайба, с которыми можно сыграть. Потом хочется обязательно выиграть. Он чувствует гордость, выходя не на замерзший пруд, а на настоящую ледовую арену. Наша задача — обеспечить ему эту возможность почувствовать себя победителем, стать увереннее. Руководство Ночной хоккейной лиги страны нам помогает, курирует, подсказывает. Посмотреть игру приходят их родственники, братья, дети, внуки. Кто-то из них тоже захочет присоединиться, и чтобы научиться хорошо играть, пойдет в спортивную школу».

К сожалению, глобальное потепление сократило время, которое в Рязани в зимнее время держится естественный лед. Но арен с искусственным льдом становится все больше — например, в 2020 году на улице Шевченко заработал новый каток «Айсберг», где уже идут занятия и матчи хоккеистов.

«Но сколько бы мы ни открывали новых ледовых арен, их всегда будет не хватать», — уверен Олег Смирнов, рассчитывающий на дальнейшее увеличение числа любителей в Рязани.

В день открытия турнира на ледовой арене ДС «Олимпийский» прошло два матча: команда «Автошкола» сыграла с ЛХК «Чучково», а новички турнира из коллектива «Т-34» встретились с такими же новичками из «Касимовского УПХГ». Посмотреть игру пришли сотни зрителей, между которыми в перерывах производился розыгрыш призов, предоставленных партнерами рязанской НХЛ.

Проект под содержащим определенный вызов названием НХЛ изначально был рассчитан на хоккеистов-любителей. Его создали в 2011 году при участии президента Владимира Путина и нынешнего министра обороны Сергея Шойгу — для популяризации этого вида спорта, принесшего России, а до нее СССР, славу и множество медалей на международных соревнованиях. Каждый год весной финальные игры НХЛ проходят на всероссийском турнире в Сочи.