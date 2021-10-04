Опасная шутка школьника и начало отопительного сезона в Рязани. Главные новости выходных, 2-3 октября

В первые выходные октября в Рязани развернулась борьба за отопление. Многие жители жаловались на холод дома, хотя в мэрии отчитались о подключении всех объектов. Вспомним, что еще волновало рязанцев в минувшие дни.

В первые выходные октября в Рязани развернулась борьба за отопление. Многие жители жаловались на холод дома, хотя в мэрии отчитались о подключении всех объектов. Вспомним, что еще волновало рязанцев в минувшие дни.

Проблемы с отоплением

Еще в пятницу, 1 октября, в мэрии рассказали о подключении к отоплению всех домов и соцобъектов Рязани. Работы продолжались только по двум адресам: на улице Черновицкой, в доме № 4, где летом был крупный пожар, и на улице Дзержинского, в доме № 59 корпус 3.

Позже в администрации сообщили, что в доме на Черновицкой дали отопление.

Однако жители Рязани жаловались на отсутствие отопление дома, несмотря на уверения администрации о подключении всех объектов. Несколько сообщений горожане прислали в редакцию РЗН. инфо вечером в субботу, 2 октября.

Происшествия

Жители Новомичуринска обнаружили листовки с угрозой устроить теракт в школе № 1. Об этом они сообщили в соцсетях. Полиция начала проверку. Автора записок вычислили, это малолетний школьник. Директор пояснила, что поступок мальчика вызван обидой на плохую оценку. Ребенка ждут профилактические беседы.

В Рязанском районе разыскивали 31-летнего мужчину на темно-зеленом «ВАЗ-2109». Он 29 сентября уехал в неизвестном направлении. Его искали полиция и волонтеры. Мужчина погиб, его тело в машине обнаружили в Оке. Стало известно, что в момент ДТП он был пьян. Проводится проверка.

За прошедшие сутки в полицию обратились два жителя Рязани, ставшие жертвой дистанционных мошенников. Потерпевшие лишились денег на общую сумму один миллион 37 тысяч рублей. Горожанам звонили неизвестные, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и представителями служб безопасности известных банков, сообщали об атаках на их счета и попытках несанкционированного вывода денег. При этом злоумышленники использовали подменные телефонные номера.

Вечером в субботу, 2 октября, на перекрестке улиц Ленина и Николодворянской столкнулись два автомобиля. Машины получили сильные повреждения. Момент аварии попал на видео.

К другим новостям

Рязанцам пообещали «старое бабье лето». Об этом в воскресенье, 3 октября, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, это означает наступление солнечной и сухой погоды на следующей неделе.

Рязанский кукольный театр представил спектакль «И наказание» на Московском фестивале театров кукол «Достоевскийфест». Фестиваль проходил с 24 сентября по 2 октября на сцене Московского театра кукол. В Рязань театр привезет диплом участника фестиваля и памятный приз в виде бутафорского топора. Из столицы Рязанский театр кукол отправится в Петрозаводск.