Адвокат поставил под сомнение информацию о передвижениях мужа в день пропажи Елены Логуновой

По словам Ивана Беззубцева, данные о передвижении Александра Логунова были получены нелегально и не могут быть достоверными. Сославшись на уголовно-процессуальный кодекс, адвокат заявил, что такую информацию можно получить на основании решения суда.

Адвокат Иван Беззубцев поставил под сомнение информацию о передвижениях мужа в день пропажи Елены Логуновой. Правозащитник прокомментировал РЗН. инфо ранее опубликованные в СМИ сообщения, что три дня после исчезновения Елены ее муж беспорядочно ездил по городу. По словам Ивана Беззубцева, данные о передвижении Александра Логунова были получены нелегально и не могут быть достоверными.

Сославшись на уголовно-процессуальный кодекс, адвокат заявил, что такую информацию можно получить на основании решения суда.

«Журналист, детектив и адвокат, не являются должностными лицами, имеющими право обращаться в суд за разрешением для получения информации о телефонных соединениях», — пояснил Иван Беззубцев.

Он напомнил, что передача подобной информации — повод привлечь виновных лиц вплоть до уголовной ответственности.

«Однако ввиду того, что нет сообщений о том, что кого-то привлекли к ответственности за незаконную передачу информации, содержащей тайну охраняемой законом, то считаю что все подозрения и обвинения звучащие в СМИ и социальных сетях в отношении Логунова Александра, основываются на рисунке на листке бумаги или графике в файле презентации, которые не имеют отношения к обстоятельствам пропажи Логуновой Елены», — подытожил правозащитник.

Напомним, по данным рязанских СМИ, муж пропавшей 26-летней рязанки Елены Логуновой прошел полиграф на Первом канале.