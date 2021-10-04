Адвокат Александра Логунова отказался комментировать участие своего доверителя в ток-шоу

Адвокат Александра Логунова Иван Беззубцев отказался комментировать участие своего доверителя в ток-шоу. Он лишь отметил, что Александр участвовал в съемках телепередачи с «острыми вопросами», которые заранее никто не согласовывал.

Адвокат Александра Логунова Иван Беззубцев отказался комментировать участие своего доверителя в ток-шоу. Он лишь отметил, что Александр участвовал в съемках телепередачи с «острыми вопросами», которые заранее никто не согласовывал.

«Александр Логунов, избирательно подходит к общению с журналистами, но это не означает, что он сторонится живого обсуждения сложившейся ситуации связанной с исчезновением своей супруги. Насколько мне известно, он принял участие в съемках телепередачи, где у участников была возможность задавать ему вопросы, которые не были согласованы и по факту имели очень острый, а порой провоцирующий характер, при этом с него снимались физиологические данные», — отметил Иван Беззубцев.

Ранее в СМИ появилась информация, что Александр Логунов прошел проверку на полиграфе во время ток-шоу на «Первом канале».