Администрация Ряжского района ответила на информацию о загрязнении Хупты
В пресс-службе сообщили, что мутная вода в ручье, которую сняли на видео очевидцы, это дождевые и грунтовые воды. Они стекают по ливневке, идущей от ряжского печатной фабрики.
Администрация Ряжского района ответила на информацию о загрязнении Хупты. Комментарий
В пресс-службе сообщили, что обратились за разъяснением в ряжский водоканал. Там сообщили, что канализационная насосная станция, которая находится рядом с рекой, перекачивает отходы на очистные сооружения, утечек на станции нет, оборудование исправно.
В администрации Ряжского района отметили, что мутная вода в ручье, которую сняли на видео очевидцы, это дождевые и грунтовые воды. Они стекают по ливневке, идущей от ряжского печатной фабрики. Отмечается, что ливневку организовали во время строительства предприятия.