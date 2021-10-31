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Врачи назвали продукты, повышающие риск тромбообразования
Врач-иммунолог Андрей Продеус рассказал в эфире «Первого канала» о продуктах, которые повышают риск возникновения тромбов.

Врач-иммунолог Андрей Продеус рассказал в эфире «Первого канала» о продуктах, которые повышают риск возникновения тромбов.

По словам медика, риск развития тромбоза растет у пожилых людей, страдающих варикозной болезнью вен, ведущий сидячий образ жизни и страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Этим людям желательно избегать употребления продуктов с повышенным содержанием витамина К, так как он повышает свертываемость крови, что, соответственно, может вызвать тромбообразование.

Врач рассказал, что три продукта с наибольшим содержанием витамина К — это петрушка, шпинат и базилик.

«Причем петрушка абсолютный чемпион: в 100 граммах содержится 20 суточных доз витамина K. А в базилике и шпинате, в свою очередь, это семь и шесть суточных доз», — отметил Продеус.

Врач Елена Малышева, в свою очередь, объяснила, что двадцатикратное превышение суточной дозы витамина К в петрушке представляет серьезную опасность для здоровья.

По ее словам, страдающие атеросклерозом, варикозной болезнью и пациенты, принимающие антикоагулянты, должны исключить петрушку, базилик и шпинат из своего рациона.