В Туве выбросили с балкона двух сестер-школьниц

В столице Тувы Кызыле убили двух девочек 9 и 14 лет, они были родными сестрами, сообщает СУ СКР по республике в воскресенье, 31 октября.

В столице Тувы Кызыле убили двух девочек 9 и 14 лет, они были родными сестрами, сообщает СУ СКР по республике в воскресенье, 31 октября.

В Кызыле возле дома обнаружили двух школьниц с множественными травмами. Девятилетняя девочка скончалась на месте происшествия, а 14-летняя в больнице. По подозрению в совершении преступления задержали 23-летнего уроженца Тес-Хемского района Республики Тыва .

В семье осталась одна девятилетняя девочка. Подозреваемый ранее привлекался по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и угоне. Характер травм, которые были нанесены девочкам, следствие не раскрывает.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц.

Телеканал « 360 » опубликовал видео с места преступления.

По данным телеграм-канала Shot, женщина одна воспитывала дочек. Чтобы прокормить семью, она работала по ночам в кафе и сдавала комнату в их квартире 23-летнему молодому человеку.

Когда она была на работе, у парня возник конфликт с детьми, которые якобы стали шуметь. Он выбросил обеих девочек с балкона восьмого этажа.