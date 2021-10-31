В Сочи оштрафовали водителя дивана на колесах
В Сочи сотрудники ГИББД остановили водителя дивана на колесах, едущего по дороге. В отношении водителя составили административный протокол за отсутствие ремней безопасности.
В Сочи сотрудники ГИББД остановили водителя дивана на колесах, едущего по дороге. В отношении водителя составили административный протокол за отсутствие ремней безопасности, сообщает пресс-служба ГИБДД по городу Сочи.
После проведения осмотра средство передвижения было изъято и помещено на охраняемую стоянку.
Как сообщил
Видео самодельного «автомобиля» во время движения опубликовали в соцсетях.