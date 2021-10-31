В Сочи оштрафовали водителя дивана на колесах

В Сочи сотрудники ГИББД остановили водителя дивана на колесах, едущего по дороге. В отношении водителя составили административный протокол за отсутствие ремней безопасности.

В Сочи сотрудники ГИББД остановили водителя дивана на колесах, едущего по дороге. В отношении водителя составили административный протокол за отсутствие ремней безопасности, сообщает пресс-служба ГИБДД по городу Сочи.

После проведения осмотра средство передвижения было изъято и помещено на охраняемую стоянку.

Как сообщил РИА Новости владелец «транспортного средства», диван однажды эвакуировали, но он смог вернуть его.

Видео самодельного «автомобиля» во время движения опубликовали в соцсетях.