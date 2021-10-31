В Шиловском районе мужчина едва не задушил жену из-за пустого кошелька

В селе Мосолово Шиловского района мужчина угрожал задушить супругу из-за отсутствия денег в кошельке. Полицейские предотвратили тяжкое преступление, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В селе Мосолово Шиловского района мужчина угрожал задушить супругу из-за отсутствия денег в кошельке. Полицейские предотвратили тяжкое преступление, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 31-летний мужчина вернулся из столицы, где работал вахтовым методом. По приезде домой он стал употреблять алкоголь. Спустя некоторое время он понял, что в кошельке не осталось денег, и обвинил в этом свою 35-летнюю супругу. На грубые претензии жена ответила, что не причастна к трате денег, так как мужчина сам все истратил на покупку спиртного. Муж отреагировал агрессивно, стал требовать от женщины деньги, обхватил руками шею и пригрозил, что задушит ее.

Услышав шум, родственники вызвали сотрудников полиции. Участковые уполномоченные усмирили злоумышленника и провели с ним профилактическую беседу.

В отношении 31-летнего мужчины возбуждено уголовное дело об угрозе убийством. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.