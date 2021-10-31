В Рязани в детских центрах проверили соблюдение антиковидных ограничений

В Рязани сотрудники управления Роспотребнадзора проверили, как соблюдают введенные губернатором антиковидные ограничения в детских развлекательных центрах. Проверки прошли в 12 центрах

В Рязани сотрудники управления Роспотребнадзора проверили, как соблюдают введенные губернатором антиковидные ограничения в детских развлекательных центрах. Проверки прошли в 12 центрах, сообщает региональная опергруппа.

Один детский центр работал, несмотря на запрет, — ООО «Орбита». В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, материалы будут направлены в суд на приостановление деятельности.

Также проверили работу шести торговых центров. Лучше всех организована работа в «Атроне». ТЦ «Полетаевский» было объявлено предостережение.