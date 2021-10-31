В Рязани прошел рейд по соблюдению масочного режима
Очередной рейд по соблюдению масочного режима прошел в воскресенье, 31 октября, в Октябрьском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.
Очередной рейд по соблюдению масочного режима прошел в воскресенье, 31 октября, в Октябрьском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.
На конечных остановках Октябрьского района организовали рейд по соблюдению масочного режима с участием представителей МКУ «Управление по делам ГОЧС» и сотрудников правоохранительных органов.
С 38 рязанцами провели разъяснительные беседы, составлены два административных протокола.