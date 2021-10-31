В России вновь побит рекорд по суточным заражениям коронавирусом

В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусом — 40 993 за сутки. Об этом сообщает федеральный оперштаб в воскресенье, 31 октября.

В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусом — 40 993 за сутки. Об этом сообщает федеральный оперштаб в воскресенье, 31 октября.

В стране скончались 1158 пациентов с коронавирусом, всего с начала пандемии умерли 238 538 человек.

В Рязанской области умерли 13 пациентов с ковидом, всего за пандемию — 1410 жителей. Заболели за сутки 238 человек, всего — 47 964.

Выздоровели еще 19 рязанцев. Всего коронавирусом переболели 42 648 жителей региона.