В Египте временно закрыли отель, в котором отравились 40 россиян

Отель AMC Royal в Хургаде, в котором пищевое отравление произошло у 40 российских постояльцев, закрыт решением минтуризма Египта на неопределенный срок.

Отель AMC Royal в Хургаде, в котором пищевое отравление произошло у 40 российских постояльцев, закрыт решением минтуризма Египта на неопределенный срок. Об этом сообщил РИА Новости помощник министра туризма Абдель Фаттах аль-Асы.

По словам аль-Асы, во всех отелях Египта строго соблюдаются меры предосторожности и гигиенические стандарты, проводятся регулярные проверки, «но случаются и человеческие ошибки». Он добавил, что отель будет закрыт до тех пор, пока не станет удовлетворять всем критериям.

Сейчас новых постояльцев не принимают. «В отеле проводится проверка комиссией минтуризма и минздрава для контроля на соответствие всем критериям, пока не закончится отдых гостей отеля», — пояснил аль-Асы.

Роспотребнадзор готов оказать юридическую поддержку потребителям, пострадавшим от отравления в отеле Египта, в подаче претензий и коллективных исков, сообщила пресс-служба ведомства.

В посольстве РФ в Каире ранее сообщили, что врачи планируют выписать госпитализированных туристов из РФ в воскресенье. Речь идет о 40 туристах.