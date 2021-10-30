\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 30
13°
Вск, 31
12°
Пнд, 01
13°
ЦБ USD 70.52 -0 30/10
ЦБ EUR 82.29 0.45 30/10
Нал. USD 70.22 / 71.50 09:57
Нал. EUR 81.90 / 82.90 09:57
Новости
Публикации
Рязанцам предложили купить стройматериалы и оставить их на хранение пр...
Такую возможность представляет группа компаний BRAER и ...
Вчера 16:43
1 347
Жизнь после взрыва: траур в поселке Лесной
Утром 22 октября в поселке в поселке Лесной Шиловского...
Вчера 14:36
5 146
Главные вопросы и ответы о работе QR-кодов в Рязанской области
В статье мы постарались ответить на самые популярные во...
26 октября 11:30
8 440
Рязанская компания выиграла суд у патентного тролля
Предприниматель Азамат Ибатуллин подал многомиллионный...
25 октября 17:15
4 763
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Подмосковье школьницу увел в баню педофил из Рязани
В подмосковной Балашихе вечером 29 октября женщина спасла свою восьмилетнюю дочь от педофила. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В подмосковной Балашихе вечером 29 октября женщина спасла свою восьмилетнюю дочь от педофила. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в микрорайоне Купавна. Второклассница вовремя не вернулась с прогулки, и мать пошла искать ее. В бане одного из домов горел свет, женщина смогла разглядеть в окне на вешалке розовую кофту дочери.

Женщина стала стучать в дверь, но ей не открыли. На помощь пришел сосед, который смог выбить дверь. В бане обнаружили мужчину в трусах, в парилке сидела обнаженная девочка.

Педофила задержали, им оказался 58-летний ранее судимый уроженец Рязани. Его наняла для малярных работ хозяйка бани.

Возбуждено уголовное дело. Девочку обследуют медики.