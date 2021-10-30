В Подмосковье школьницу увел в баню педофил из Рязани

В подмосковной Балашихе вечером 29 октября женщина спасла свою восьмилетнюю дочь от педофила. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В подмосковной Балашихе вечером 29 октября женщина спасла свою восьмилетнюю дочь от педофила. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в микрорайоне Купавна. Второклассница вовремя не вернулась с прогулки, и мать пошла искать ее. В бане одного из домов горел свет, женщина смогла разглядеть в окне на вешалке розовую кофту дочери.

Женщина стала стучать в дверь, но ей не открыли. На помощь пришел сосед, который смог выбить дверь. В бане обнаружили мужчину в трусах, в парилке сидела обнаженная девочка.

Педофила задержали, им оказался 58-летний ранее судимый уроженец Рязани. Его наняла для малярных работ хозяйка бани.

Возбуждено уголовное дело. Девочку обследуют медики.