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В Ингушетии в ДТП погибли мать с младенцем и пострадали 8 детей
В Ингушетии при лобовом столкновении легковушки с «Камазом» пострадала семья из 11 человек. Младенец и его мать погибли, восемь детей пострадали, сообщает Life.

В Ингушетии при лобовом столкновении легковушки с «Камазом» пострадала семья из 11 человек. Младенец и его мать погибли, восемь детей пострадали, сообщает Life.

Авария произошла в районе Назрановской крепости на трассе «Кавказ». По предварительным данным, легковушка столкнулась с КамАЗом, когда водитель ВАЗ-2115 совершал обгон, сообщили в региональном УМВД.

В результате ДТП погибла пассажирка ВАЗа, в больнице скончался новорожденный ребенок. Еще 8 несовершеннолетних пассажиров легковушки были доставлены в детскую республиканскую клиническую больницу.

Все пострадавшие и погибшие находились в легковом автомобиле. У машины вырвало двигатель. Грузовик серьезных повреждений от удара не получил.