Россиянам объяснили, почему даже привитые могут заболеть коронавирусом

Александр Гинцбург заявил, что вакцинированные от COVID-19 могут им заболеть из-за характера штамма «Дельта».

Александр Гинцбург заявил, что вакцинированные от COVID-19 могут им заболеть из-за характера штамма «Дельта». Об этом директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал РИА Новости. По его словам, при штамме «дельта» клетки памяти не успевают сработать.

«Привитые заражаются, потому что при «дельта"-штамме клетки памяти не успевают сработать. «Дельта"-штамм изменил характер взаимодействия с клетками и существует внутри клеток. Вирус успевает проникнуть в клетки на фоне низкого уровня антител», — сказал он.

Гинцбург отметил, что обычно через шесть-восемь месяцев у переболевших коронавирусом начинает падать титр антител, но сохраняются клетки памяти, однако они начинают вырабатывать антитела на второй—четвертый день после заражения, а это слишком поздно. Вирус распространяется из одной клетки в другую, не выходя из них, и накапливается в огромных количествах.

Ученый добавил, что по этой причине в крови должен быть постоянно высокий уровень антител. Таким образом, по словам Гинцбурга, раз в полгода необходимо ревакцинироваться.