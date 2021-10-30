Ресторан в центре Рязани нарушил антиковидное законодательство

Рязанский ресторан Loft 501 проверили на антиковидное законодательство. В ночь на субботу, 30 октября, там побывали полицейские. Об этом сообщили РЗН. инфо очевидцы.

Рязанский ресторан Loft 501 проверили на антиковидное законодательство. В ночь на субботу, 30 октября, там побывали полицейские. Об этом сообщили РЗН. инфо очевидцы.

По их словам, ресторан Loft 501 на улице Почтовой работал после полуночи.

Напомним, по распоряжению губернатора Рязанской области с 30 октября с 23:00 до 6:00 заведениям запрещено работать. За это юридическим лицам грозит административная ответственность от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.