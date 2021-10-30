Правительство направит 38,5 млрд рублей предпринимателям на зарплаты сотрудникам

Правительство выдаст предпринимателям гранты на выплату зарплат сотрудникам. Срок подачи заявлений стартует с 1 ноября. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Правительство выдаст предпринимателям гранты на выплату зарплат сотрудникам. Срок подачи заявлений стартует с 1 ноября. Поступать денежные средства начнут с 15 ноября. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Сумма в 38,5 млрд рублей пойдет на гранты для малого и среднего бизнеса, это позволит поддержать более 3 млн работников.

Ранее, 25 октября, правительство подготовило проект о выплатах малому бизнесу и НКО, пострадавшим от пандемии коронавируса. Малый бизнес получит грант в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на каждого работника.