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В России зафиксировали новый максимум смертей от коронавируса за сутки
Россия обновила антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки. Об этом сообщили в федеральном оперштабе в воскресенье, 3 октября.

Россия обновила антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки. Об этом сообщили в федеральном оперштабе в воскресенье, 3 октября.

В стране подтверждены 890 смертей пациентов с коронавирусом. За все время жертвами болезни стали 209 918 россиян.

В Рязанской области от коронавируса скончались еще восемь человек. Всего за время пандемии умерли 1130 рязанцев. За сутки заболели 137 человек, выздоровели 124 жителя региона. Всего за пандемию заразились 42 725 рязанцев, вылечились 39 056 пациентов.