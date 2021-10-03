В России ожидается аномально снежная зима
Синоптики центра «Фобос» объявили, что в России ожидается аномально снежная зима, сообщает РИА «Новости».
Синоптики центра «Фобос» объявили, что в России ожидается аномально снежная зима, сообщает
По словам специалистов, на большей части территории страны возможно существенное увеличение количества осадков.
Синоптики пояснили, что в этом году в Арктике приостановился процесс таяния льда, несмотря на то, что глобальное потепление продолжается. Некоторые ученые предсказывают суровую и снежную зиму в Северном полушарии.
В ряде регионов России уже начались снегопады и штормы. Такая погода наблюдалась в Чукотке, Ямале, Таймыре, Южном Урале и Сибири.