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В приюте города Чехова от отравления массово погибли собаки
В приюте для животных «Лохматая душа» в подмосковном Чехове погибли не менее 16 животных, еще 160 собак парализовало. Об этом РИА Новости рассказала владелица приюта Влаентина Силич.

В приюте для животных «Лохматая душа» в подмосковном Чехове погибли не менее 16 животных, еще 160 собак парализовало. Об этом РИА Новости рассказала владелица приюта Влаентина Силич.

По ее словам, сейчас главное — спасти животных. Уже сделано вскрытие и взяты образцы анализов крови, только после результатов станет известно, что произошло с животными.

Силич рассказала, что состояние собак резко ухудшилось после вечерней кормежки. Утром собак парализовало, они лежали.

Она заявила, что приют огорожен четырехметровым забором, и зайти внутрь постороннему невозможно.

«Животные падали по всему приюту, не в каком-то определенном углу, а по всему приюту. Упали те, кто больше съел. В приюте, например, в вольере сидит пять собак: трое упали, двое нет — это те, которым досталась всего капля корма. Мы обычно всегда проверяем. Если корм съедают весь, мы даем добавку. Если корма немножко осталось, значит, все наелись», — пояснила женщина.

Ранее видео из приюта опубликовали в соцсетях. Прокуратура Московской области начала проверку информации. По данным источника в правоохранительных органах, животным покупали корм марки Happy lunch. При этом пострадали не все собаки, которые его ели.

СМИ ранее сообщали об аналогичных инцидентах в «Лесном приюте» в Подмосковье и приюте «Наш дом» в Челябинске. В последнем также давали животным корм марки Happy lunch.