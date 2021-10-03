В Подмосковье разбился вертолет с людьми
При крушении вертолета Robinson в городе Лыткарино погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
При крушении вертолета Robinson в городе Лыткарино погибли три человека. Об этом сообщает
Вертолет Robinson упал на Тураевское шоссе. На борту находились три человека, все погибли.
Среди погибших — одна женщина и два мужчины. Горения после падения вертолета не последовало.
Причины крушения устанавливаются.
Источник также уточнил, что вертолет принадлежит аэроклубу «Кондор-М», он выполнял учебно-тренировочный полет.