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В Подмосковье разбился вертолет с людьми
При крушении вертолета Robinson в городе Лыткарино погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

При крушении вертолета Robinson в городе Лыткарино погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Вертолет Robinson упал на Тураевское шоссе. На борту находились три человека, все погибли.

Среди погибших — одна женщина и два мужчины. Горения после падения вертолета не последовало.

Причины крушения устанавливаются.

Источник также уточнил, что вертолет принадлежит аэроклубу «Кондор-М», он выполнял учебно-тренировочный полет.