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В феврале в России проиндексируют выплаты на детей
В феврале 2022 года выплаты на детей в России увеличат в связи с повышением минимального размера оплаты труда. Об этом рассказала агентству «Прайм» профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

В феврале 2022 года выплаты на детей в России увеличат в связи с повышением минимального размера оплаты труда. Об этом рассказала агентству «Прайм» профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

Коэффициент индексации социальных выплат и пособий составит 4,3%. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет после увеличения МРОТ вырастет с 7 082 до 7 387 рублей. Пособие по беременности и родам составит 24 МРОТ.

По словам Финогеновой, предполагаемые выплаты при рождении первого ребенка в 2022 году составят 503 237 рублей, второго — 161 772 рубля. Если за первого ребенка материнский капитал не был получен, то выплата будет равна 665 009 рублей.