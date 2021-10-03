В больницах Рязанской области находятся 117 пациентов с тяжелым течением COVID-19
По данным региональной опергруппы на 18:00 3 октября, в лечебных учреждениях находятся 572 пациента с коронавирусом. В тяжелом состоянии — 117 человек.
По данным региональной опергруппы на 18:00 3 октября, в лечебных учреждениях находятся 572 пациента с коронавирусом. В тяжелом состоянии — 117 человек, из них 26 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
По информации регионального министерства здравоохранения, состояние 41 человека врачи оценивают как удовлетворительное, 414 — средней степени тяжести.
У остальных зараженных болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и лечатся на дому под постоянным наблюдением врачей.