Установлен подозреваемый в убийстве трех девушек в Оренбургской области
Полиция установила личность подозреваемого в убийстве трех девушек в Гае Оренбургской области. Мужчине 29 лет.
Мужчине 29 лет, он ранее был судим. По версии следствия, 30 сентября он зарезал 18-летнюю, 19-летнюю и 17-летнюю студенток, а потом поджег дом и скрылся, сообщает
Преступника ищут.
«Полиция просит помощи общественности в установлении местонахождения Лазарева Александра Вячеславовича,
Напомним, в четверг, 30 августа, в городе Гае Оренбургской области после пожара на улице Молодежной в квартире нашли тела двух девушек со следами многочисленных ранений. Еще одну убитую девушку нашли во дворе дома.