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Установлен подозреваемый в убийстве трех девушек в Оренбургской области
Полиция установила личность подозреваемого в убийстве трех девушек в Гае Оренбургской области. Мужчине 29 лет.

Мужчине 29 лет, он ранее был судим. По версии следствия, 30 сентября он зарезал 18-летнюю, 19-летнюю и 17-летнюю студенток, а потом поджег дом и скрылся, сообщает РИА Новости.

Преступника ищут.

«Полиция просит помощи общественности в установлении местонахождения Лазарева Александра Вячеславовича, 23.11.1991 года рождения. В случае установления сведений о лице, незамедлительно сообщить по телефонам +7 (961) 919-99-94, +7 (999) 258-51-46 и 02», — сообщила пресс-служба МВД по Оренбургской области.

Напомним, в четверг, 30 августа, в городе Гае Оренбургской области после пожара на улице Молодежной в квартире нашли тела двух девушек со следами многочисленных ранений. Еще одну убитую девушку нашли во дворе дома.