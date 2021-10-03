Ученые выяснили цель новой мутации коронавируса

Ученые заявили, что мутации COVID-19 нацелены на более быстрое заражение людей воздушно-капельным путем.

Ученые заявили, что мутации COVID-19 нацелены на более быстрое заражение людей воздушно-капельным путем. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на исследование Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США.

Исследователи изучили альфа- и дельта-варианты, сравнив их с предыдущими штаммами. Выяснилось, что вирус эволюционирует и приспосабливается, чтобы лучше передаваться по воздуху.

По мнению ученых, вирус распространяется через крупные капли, которые быстро опускаются на пол. Мелкие же перемещаются на большие расстояния и оседают прямо в легких, где SARS-CoV-2 наиболее опасен. Это открытие говорит о необходимости усовершенствовать маски, чтобы использовать их во время массовых мероприятий.