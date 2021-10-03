Стали известны обстоятельства гибели 31-летнего рязанца

Жителя Рязанской области, который пропал еще 29 сентября, нашли мертвым. 31-летний мужчина утонул.

Жителя Рязанской области, который пропал еще 29 сентября, нашли мертвым. 31-летний мужчина утонул, сообщает « МК в Рязани » со ссылкой на старшего следователя Рязанского МСО СУ СКР по области Ирину Корнееву.

Известно, что мужчина уехал из дома в селе Коростово 29 сентября и не вернулся. Родственники обратились в полицию и к волонтерам, разместили объявления в соцсетях.

В субботу, 2 октября, тело пропавшего родственники нашли в Оке, автомобиль тоже находился в воде.

Труп без видимых телесных повреждений направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Проводится доследственная проверка, добавила следователь.

Напомним, ранее о смерти пропавшего сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».